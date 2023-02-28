وجاء هذا التأهل بالفوز الصعب على الزوجي الإسباني مارك كويلز وتوني بوينو، بمجموعتين لواحدة على إيقاع ستة أشواط لاثنين في المجموعة الأولى وخمسة أشواط لسبعة في الثانية وسبعة أشواط لستة في الثالثة.

