لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل يشيد بالتنظيم الرائع لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 من قبل beIN SPORTS March 5, 2023 16:55 2:07 دقيقة أشاد لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل بالتنظيم الرائع والمميز لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023. مقابلات البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة تنظيم رائع لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 2:53 دقيقة طارق زينل: "بطولة ممتعة" 0:35 دقيقة الفوز الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية 0:52 دقيقة فيلادلفيا وهاردن يوقفان سلسلة انتصارات باكس 1:04 دقيقة المجلس الدولي لكرة القدم يصادق على تغييرات جديدة 3:08 دقيقة مباراة بآمال مختلفة بين ريال بيتيس وريال مدريد 2:25 دقيقة برشلونة ليبتعد بالصدارة وفالنسيا للهروب من الهبوط 0:39 دقيقة مبابي: "كنت أعرف أنني سأحطم الرقم" 4:56 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لبايرن بفوز مثير على نانت 5:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إشبيلية