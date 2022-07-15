فعاليات ترفيهية على هامش بطولة باريس بريميير للبادل من قبل beIN SPORTS July 15, 2022 10:15 4:18 دقيقة تعتبر بطولة باريس بريميير للبادل مناسبة لالتقاء عشاق اللعبة خاصة في محيط ملاعب رولان غاروس أين تم تجهيز فضاءات ترفيهية ومساحات خضراء للجماهير. تقارير إخبارية البادل بطولة باريس بريميير بادل الكبرى -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة اليابان تقسو على سوريا وفوز لافت لإيران 3:17 دقيقة محكمة التحكيم الرياضية ترفض الاستئناف الروسي 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل استعداداته 0:36 دقيقة أنشيلوتي لا يعتزم إجراء المزيد من التعاقدات 2:18 دقيقة بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين تتأهب للانطلاق 0:29 دقيقة بوسطن سلتيكس يتغلب على ممفيس غريزليس 4:18 دقيقة فعاليات ترفيهية على هامش بطولة باريس بريمير للبادل 2:48 دقيقة المنتخب التونسي ينهزم أمام جنوب إفريقيا 4:16 دقيقة المنتخب الفرنسي يفوز على بلجيكا 0:24 دقيقة دجيري يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي باستاد