فرناندو بيلا يثمّن دور قطر في تطوير البادل من قبل beIN SPORTS April 20, 2023 16:18 1:27 دقيقة قال نجم البادل الأرجنتيني فرناندو بيلا إنّ قطر أضافت صورةً احترافية للعبة، وذلك بعدما جعلت اللاعب الذي يمارس اللعبة مركزاً للمشروع الرياضي. مقابلات البادل -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة فرناندو بيلا يثمّن دور قطر في تطوير البادل 0:42 دقيقة تساؤلات بشأن عودة هونيس لإدارة بايرن ميونيخ 0:40 دقيقة ديربي ميلانو يشغل الجميع في إيطاليا 2:16 دقيقة احتفالات كبيرة في ميلانو بصعود إنتر لنصف النهائي 0:58 دقيقة أليغري يؤكد على قوة سبورتينغ لشبونة 2:03 دقيقة قمة مرتقبة بين روما وفينورد الفائز ذهاباً 0:55 دقيقة مواجهة حاسمة بين إشبيلية ومانشستر يونايتد 1:16 دقيقة كوريا: "لن نحتفل بالوصول إلى نصف النهائي" 2:36 دقيقة غوارديولا يشتكي من ضغط المباريات 1:32 دقيقة دياز يعترف بصعوبة التأهل على حساب بايرن ميونيخ