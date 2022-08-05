ونجح الثنائي المصنف ثانياً في البطولة في حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، قبل أن يتمكّن دي نينو ونافارو من تأكيد أفضليتهما في المجموعة الثانية التي أنهياها بستة أشواط لأربعة، ليعبرا إلى النهائي بعد مباراة استغرقت ساعة واثنتين وثلاثين دقيقة.

