وافتك منتخب الفراعنة بطاقة العبور إلى كأس العالم بفوزه في المباراةِ النهائية على المنتخبِ الإيراني بمجموعتين لواحدة، في مباراة ماراثونية امتدت لست ساعات كاملة وقلب فيها المنتخبُ المصري تأخرَه إلى انتصار مثير.
تأهل المنتخب المصري لكأس العالم في البادل بعد مباراة استمرت لـ6 ساعات
وافتك منتخب الفراعنة بطاقة العبور إلى كأس العالم بفوزه في المباراةِ النهائية على المنتخبِ الإيراني بمجموعتين لواحدة، في مباراة ماراثونية امتدت لست ساعات كاملة وقلب فيها المنتخبُ المصري تأخرَه إلى انتصار مثير.
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