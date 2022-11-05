بطولة العالم للبادل تشهد نتائج منطقية من قبل beIN SPORTS November 5, 2022 12:10 2:36 دقيقة لم تشهد بطولة العالم للبادل في نُسختها الحاليةِ المقامة في دبي أي جَديد يُذكر على صعيد المُنتخبات المتأهلةِ إلى المباراة النهائية بهَيمنةٍ إسبانية وأرجنتينية على مُنافسات الرجال والسيدات. تقارير إخبارية البادل -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة المواجهة الأخيرة لبيكيه على ملعب "كامب نو" 0:28 دقيقة تتويج سيدات إسبانيا بلقب بطولة العالم للبادل 0:34 دقيقة آخر التطوّرات بشأن أزمة نجم بروكلين نتس "إيرفينغ" 0:44 دقيقة الكشف عن لائحة غانا المبدئية لـ"قطر 2022™" 3:20 دقيقة مانشستر سيتي ينشد الفوز من بوابة فولهام 0:33 دقيقة تشلسي يتوقع غياب مدافعه بن تشيلويل عن كأس العالم 2:36 دقيقة بطولة العالم للبادل تشهد نتائج منطقية 1:08 دقيقة ويليامز فخور بالمشاركة في إنجاز تأهل ويلز 1:25 دقيقة العالم بأسره مرحب به في قطر 0:51 دقيقة يوكوهاما مارينوس يتوج بلقب الدوري الياباني