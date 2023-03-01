وتعتبر هذه البطولة باكورة َ البطولات العربية للعبة البادل التي أصبحت الأكثرَ والأسرع انتشارا في العالم بشكل عام والمنطقة بشكل ٍخاص نظرا ًللاهتمام ِالكبير بها، وازديادِ أعدادِ ممارسيها خاصة ًعلى المستوى الاحترافي وتنطلق البطولة في الثاني من آذار الجاري على أن تختتم في السادس من الشهر ذاته.

