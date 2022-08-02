خبرة غالان وليبرون كانت كفيلة بحسمهما المجموعة الأولى بسهولة بالغة بستة أشوط لواحد واستمر تفوقهما في المجموعة الثانية ليحسماها بستة أشواط دون رد ويواصلا بذلك مشوارهما في البطولة المقامة بالعاصمة الإسبانية.

كما بلغ الثنائي الأرجنتيني سانيو غوتييريس وأوغوستين تابيا ثمن النهائي بفوزه على الثنائي المكون من الإسباني أرنو أياتس) والإيطالي دينيس بيرينو بمجموعتين دون مقابل تفاصيلُهما ستة أشواط لاثنين وستة أشواط مقابل ثلاثة.

كما تأهل الثنائي المصنف الثاني عالمياً الأرجنتيني مارتن دي نينو والإسباني فرانثيسكو نافارو إلى الدور ذاته من البطولة بانتصاره السهل على الثنائي الإسباني أداي سانتانا والإيطالي نيكولاس سويسكون بمجموعتين دون مقابل تفاصيلهما ستة أشواط لواحد وستة أشواط مقابل أربعة.

هذاو بلغ الثنائي المكون من البرازيلي بابلو ليما والأرجنتيني فرانكو ستوباتشوك دور الستة عشر من بطولة مدريد بريميير بادل الكبرى، بفوزهما على الإيطالي أريس بْاتين يوتيس والإسباني روبين ريفيرا سيررا بمجموعتين دون رد.

اللاعبان البرازيلي والأرجنتيني لم يواجها أية صعوبة للفوز بالمباراة حيث حسما المجموعة الأولى بستة أشواط دون رد وفي المجموعة الثانية لم تتغير الأمور كثيراً حيث حسمها بابلو وشريكُه ستوباتشوك بستة أشواط مقابل شوط واحد ليعبرا للدور المقبل.

