وتمكن الثنائي الإسباني من الفوز على حساب الثنائي الإسباني الآخر خوان باراهونا وخوان غارثيا بمجموعتين دون مقابل حيث انتهت المجموعة الأولى بواقع 6-2، قبل أن يضيف ديسترو وفيرنانديز المجموعة الثانية بنتيجة 6-4.

