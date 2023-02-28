وتمكن الثنائي الإسباني من الفوز على حساب الثنائي الإسباني الآخر خوان باراهونا وخوان غارثيا بمجموعتين دون مقابل حيث انتهت المجموعة الأولى بواقع 6-2، قبل أن يضيف ديسترو وفيرنانديز المجموعة الثانية بنتيجة 6-4.
الثنائي الإسباني ديسترو وفيرنانديز إلى الدور الثاني لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل
وتمكن الثنائي الإسباني من الفوز على حساب الثنائي الإسباني الآخر خوان باراهونا وخوان غارثيا بمجموعتين دون مقابل حيث انتهت المجموعة الأولى بواقع 6-2، قبل أن يضيف ديسترو وفيرنانديز المجموعة الثانية بنتيجة 6-4.
تقارير إخبارية بطولة أوريدُ قطر الكبرى للبادل 2023