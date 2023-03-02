الثنائي الإسباني المكون من أليخاندرو غالان وخوان ليبرون يواصل التألق في بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 19:51 5:43 دقيقة واصل الثنائي الإسباني المكون من أليخاندرو غالان وخوان ليبرون التألق في بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 بوصولهما لربع النهائي بعد الفوز على الثنائي الإسباني ميغيل يانوغاس وأرويو بمجموعتين نظيفتين. الملخصات البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة المنتخب السنغالي إلى نصف النهائي 5:43 دقيقة غالان وليبرون يواصلان التألق 5:36 دقيقة ليما ونييتو إلى ربع النهائي 0:48 دقيقة المنتخب الأردني يتغلّب على نظيره منتخب طاجيكستان 5:36 دقيقة كوييو وتابيا إلى ربع النهائي 0:43 دقيقة فوز كبير لكوريا الجنوبية على حساب عمان 2:19 دقيقة أتليتيكو مينيرو يتجاوز عقبة كارابوبو 1:29 دقيقة تقديم المدرّب الجديد للمنتخب الصيني لوسائل الإعلام 0:51 دقيقة بايرن يقترب من تمديد عقد مهاجمه تشوبو-موتينغ 1:38 دقيقة "سبيتار" يتأهب لتنظيم المؤتمر الآسيوي للطب الرياضي