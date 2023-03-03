أليخاندرو رويث يشيد بالتنظيم الرائع لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 من قبل beIN SPORTS March 3, 2023 20:57 0:54 دقيقة أشاد أليخاندرو رويث بالتنظيم الرائع والمميز لبطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023. مقابلات البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 -آخر الفيديوهات 5:49 دقيقة بلاستغيين وغوتيريس إلى نصف النهائي 4:12 دقيقة بوروسيا دورتموند يهزم لايبتسيغ ويرتقي إلى الصدارة 2:54 دقيقة الوداد يتجاوز عقبة فيتا كلوب بنجاح 1:23 دقيقة المنتخب التونسي يحقق انجازاً كبيراً 0:54 دقيقة رويث يشيد بالتنظيم الرائع للبطولة 1:17 دقيقة فوز عريض للسد على ضيفه السيلية 0:53 دقيقة تقارير: فيرمينو سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي 4:33 دقيقة غونثاليث ورويث إلى المربع الذهبي 5:06 دقيقة ستوباتشوك ودي نينو إلى نصف النهائي 1:04 دقيقة غامبيا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا