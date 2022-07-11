آخر أخبار بطولة باريس بريمير بادل الكبرى من قبل beIN SPORTS July 11, 2022 21:18 1:52 دقيقة مراسلنا محمد الوضاحي ينقل لنا آخر أخبار وتفاصيل اليوم الثاني من بطولة باريس بريمير بادل الكبرى. تقارير إخبارية البادل باريس بريمير بادل -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أوغوستينسون ينتقل إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة 0:42 دقيقة لا اتفاق بين بايرن ميونيخ ويوفنتوس بشأن دي ليخت 0:27 دقيقة النمسا تنتزع فوزها الأول في بطولة أوروبا للسيدات 1:52 دقيقة آخر أخبار بطولة باريس بريمير بادل الكبرى 1:08 دقيقة داسي وبيريز إلى ثاني أدوار بطولة باريس للبادل 0:40 دقيقة بيريرا ينتقل من مانشستر يونايتد إلى فولهام 0:21 دقيقة مانشستر يونايتد يتدرب في بانكوك 0:37 دقيقة الإصابة تحرم منتخب هولندا للسيدات من فينيندال 0:33 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب برشلونة من ضم البرازيلي رافيينا 0:45 دقيقة طرح مناقصة بث مسابقات الأندية الأوروبية في أميركا