آخر أخبار بطولة باريس بريمير بادل الكبرى من قبل beIN SPORTS July 10, 2022 20:49 3:05 دقيقة انطلقت الأحد الأدوار الإقصائية من بطولة باريس بريمير بادل الكبرى، مراسلنا في باريس محمد الوضاحي يضعنا في قلب الحدث ويتحدث عن آخر أخبار البطولة. تقارير إخبارية البادل باريس بريمير بادل -آخر الفيديوهات 6:08 دقيقة فرنسا تقسو على إيطاليا في بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة لقب زوجي السيدات للتشيكيتين كرايتشيكوفا وسينياكوفا 2:54 دقيقة رابطة الأندية المصرية تسعى لانتظام مسابقة الدوري 3:47 دقيقة تعادل بلجيكا وأيسلندا في بطولة أوروبا للسيدات 1:43 دقيقة هالاند يأمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3:05 دقيقة آخر أخبار بطولة باريس بريمير بادل الكبرى 1:32 دقيقة وقفة تضامنية من مناصري بوردو 0:58 دقيقة ريال سوسييداد يقدم لاعبه الجديد تشو لوسائل الإعلام 0:32 دقيقة لوغو وناغل يتأهلان إلى الدور الإقصائي الثاني 0:44 دقيقة جونغلز يفوز بالمرحلة التاسعة من طواف فرنسا