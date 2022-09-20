مصر تستضيف بطولة بريميير بادل للمرة الأولى

أعلن القيّمون على بطولة بريميير بادل عن تنظيم الجولة القادمة للمرة الأولى في الجموهورية العربية المصرية، حيث تصل الرياضة الأسرع نموا في العالم إلى "نيو جيزة " التي ستشهد بطولة P1 من الفئة الثانية. كما إنّ البطولة القادمة هي أيضا الأولى لبريميير بادل التي تقام في أفريقيا، مما يجعلها خطوة إضافية في مسيرة نمو هذه الرياضة.

ومن المقرر أن تقام بطولة بريميير بادل P1 نيو جيزة في الفترة الممتدة بين 24 والـ 30 من أكتوبر القادم كجزء من صفقة متعددة السنوات وقّعت مع السيّد خالد الشواربي الرئيس التنفيذي لنادي نيو جيزة الرياضي بالشراكة مع CA Sports Marketing وبالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل. إنّ بطولة بريميير بادل هي البطولة الرسمية تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وبدعم من رابطة لاعبي البادل المحترفين وشركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وسيستضيف نادي نيو جيزة الرياضي هذه البطولة حيث ستقام التصفيات الأولى يومي 22 و23 من أكتوبر، على أن تبدأ القرعة الرئيسية فور انتهاء التصفيات.

تأتي بطولة بريميير بادل P1 نيو جيزة كأحدث بطولة ضمن الجولة الرسمية الجديدة والتي سبقها بطولتين في مدريد وميندوزا الشهر الماضي. يذكر أن قيمة الجائزة المالية للبطولة تبلغ 250،000 يورو، وذلك تماشياً مع جوائز بطولات بريميير بادل من الفئة الثانية P1، مع تأهل 48 زوجا للقرعة الرئيسية اعتبارا من 24 أكتوبر.

تعد بطولة بريميير بادل الجولة الوحيدة التي تقدم نقاط تصنيف رسمية للاعبين وتكسب الفائزين 1000 نقطة تصنيف للفئة الثانية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيّد لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل: "عندما اتخذنا قرارا بالتعاون رابطة لاعبي البادل المحترفين وشركة قطر للاستثمارات الرياضية بإنشاء الجولة العالمية الجديدة - بريميير بادل - كان هدفنا إعطاء رياضتنا طابعاً أكثر احترافية ونمواً أكثر عالمية وعلى نحو متزايد. اليوم، وبعد مضي سبعة أشهر على الإطلاق، وتنظيمنا لبطولات في بعض من أرقى المواقع حول العالم، ها هي بريميير بادل تصل إلى مصر، والقارة الأفريقية".

وأضاف: "نصيغ اليوم فصلاً جديداً من تاريخ رياضتنا، ونحن على يقين بأن اللاعبين والمشجعين من جميع أنحاء العالم سيستمتعون بالتجربة السحرية لبريميير بادل P1 نيو جيزة. وهنا أودّ أن أتوجه بالشكر الى نادي نيو جيزة الرياضي الذي سيعمل على استضافة وتنظيم هذه البطولة الاستثنائية بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل. نراكم في مصر قريباً!".

وفي السياق عينه، علّق السيّد زياد حمود، عضو مجلس إدارة بريميير بادل: "هذه لحظة مميزة للغاية لرياضة البادل ليس على صعيد مصر فحسب انّما على صعيد القارة الأفريقية بأكملها. ويسعدنا أن نأتي بالبريميير بادل إلى نيو جيزة حيث ستساهم بطولة P1 القادمة في تعزيز صورة رياضة البادل حيث سيشهد عشاق الرياضة الأسرع نموا في العالم أفضل اللاعبين العالميين وهم يتنافسون على اللقب. كما سيحظى المشجعون في نادي نيو جيزة الرياضي وملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم بفرصة مشاهدة حدث عالمي المستوى خلال الشهر المقبل".

كما قال السيّد سينتو عجرم، الرئيس التنفيذي لشركة CA Sports Marketing: "إنّ هذا الحدث الرياضي بمثابة علامة فارقة في مسيرة شركة CA Sports Marketing حيث يسلط الضوء على نمو الشركة وانتشارها في جميع أنحاء العالم من جهة وإمكاناتها المستقبلية من الجهة الأخرى، نحن متحمسون للغاية ونتطلع إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتقديم بطولة استثنائية من بريميير بادل P1 في نيو جيزة".

من جهته قال السيّد خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لنادي نيو جيزة الرياضي: "لقد ساهم النادي في انتشار رياضة البادل في مصر منذ عام 2017 بينما كانت ملاعبنا لا تتعدى العشرة ملاعب. أما اليوم ومع وجود أكثر من 350 ملعبا في جميع أنحاء مصر، وبدعم من الاتحاد المصري للبادل، نحن وبالشراكة مع CA Sports Marketing نحقق علامة فارقة في المنطقة من خلال استضافة بطولة P1 في موقع سحري مطل على أهرامات الجيزة الرائعة، وهي خطوة ستضع مصر ضمن التقويم العالمي للبادل الاحترافي".

كما علّق السيّد أحمد غطواري، رئيس الاتحاد المصري للبادل: "نحن متحمسون للغاية لاستضافتنا بطولة بريميير بادل P1 في مصر بدءا من هذا العام، لقد شهدنا نمواً كبيرا لهذه الرياضة خلال العام الماضي، حيث تأهلت مصر منذ أسبوعين للمشاركة في كأس العالم للبادل لأوّل مرة منذ أسبوعين. نشكر نادي نيو جيزة الرياضي و CA Sports Marketing على الجهد الهائل الذي بذلوه لتحقيق هذا الإنجاز، ونحن على يقين بأنها ستكون لحظة مفصلية لنمو هذه الرياضة في بلدنا الحبيب مصر".

وقد صرّح مجلس إدارة رابطة رياضيي البادل المحترفين: "إنّ اللاعبين سعداء بقدوم جولة بريمير بادل الجديدة إلى إفريقيا للمرة الأولى. نحن على يقين بأن بطولة بريميير بادل P1 نيو جيزة ستشكل لحظة تاريخية لهذه الرياضة في المنطقة. كما يسرنا أن نرى رياضتنا تنمو من حيث المكانة والموقع والاحترافية في جميع أنحاء العالم ضمن إطار جولة بريمير بادل".

تم إطلاق بطولة بريميير بادل في وقت سابق من هذا العام، وقد جرى استضافة خمس بطولات حتى الآن خلال عام 2022 - بما في ذلك ثلاث بطولات كبرى من الفئة الأولى، مع بطولة بريميير بادل الكبرى المكسيك في ملعب نادي سونوما أون مونتيري، خلال الفترة بين 28 من نوفمبر والـ 4 من ديسمبر الماضي، لتليها هذا الموسم بطولة أوريدو قطر الكبرى 2022 في مارس الماضي، وبطولة بريميير بادل الكبرى إيطاليا في مايو الماضي، وبطولة بريميير بادل الكبرى باريس في يوليو الماضي.

وسيتم بث بطولة بريميير بادل P1 نيو جيزة مباشرة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 180 إقليما عبر العديد من الجهات الإعلامية ومنها ESPN (أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي)، Sky Sports (إيطاليا والمملكة المتحدة وإيرلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا)، beIN SPORTS (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وتركيا) و Viaplay (السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وأيسلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وهولندا)، SuperSport (أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، و +Canal (فرنسا وغيرها من الأقاليم العالمية) وغيرها الكثير من الجهات الإعلامية العالمية.

ترقبوا المزيد من المعلومات حول بطولة بريميير بادل P1 نيو جيزة قريباً.