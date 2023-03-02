كوييو وتابيا إلى ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 15:21 بلغ الثنائي المكوّن من الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أغوستين تابيا ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 اليوم الخميس. beIN SPORTS وجاء تأهل كوييو وتابيا بعد تجاوز عقبة الثنائي المكوّن من الأرجنتيني راميرو مويانو والإسباني غيل 2-0. البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 السابق انطلاق البطولة العربية الأولى اقرأ التالي - آخر الأحداث March 2, 2023 15:21 كوييو وتابيا إلى ربع النهائي March 1, 2023 21:49 انطلاق البطولة العربية الأولى للبادل في الشارقة March 1, 2023 19:29 غالان وليبرون إلى ثمن النهائي March 1, 2023 18:07 نافارو وتيشو إلى ثمن النهائي March 1, 2023 17:55 الشيخ جوعان يشيد ببطولة أريد قطر الكبرى للبادل March 1, 2023 15:34 الثنائي ستوباتشوك ودي نينو إلى ثمن النهائي February 28, 2023 21:03 عبور الثنائي بيرغاميني ورويث إلى الدور الثاني February 28, 2023 17:41 سانشيز وكامبانيولو يبلغان الدور الثاني February 28, 2023 14:09 الثنائي الإسباني ديسترو وفيرنانديز في الدور الثاني February 28, 2023 10:18 حفل عشاء للمشاركين ببطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل