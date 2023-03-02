كوييو وتابيا إلى ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023

من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 15:21 بلغ الثنائي المكوّن من الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أغوستين تابيا ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 اليوم الخميس.