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كأس الاتحاد الإنكليزي
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كوييو وتابيا إلى ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023

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بلغ الثنائي المكوّن من الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أغوستين تابيا ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 اليوم الخميس.

beIN SPORTS

وجاء تأهل كوييو وتابيا بعد تجاوز عقبة الثنائي المكوّن من الأرجنتيني راميرو مويانو والإسباني غيل 2-0.

البادل بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023
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