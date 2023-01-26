بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل تدشّن فعاليات موسم 2023



أعلنت جولة بريميير بادل رسمياً اليوم عن الانطلاقة المرتقبة لموسم 2023 من خلال إقامة بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل.

وتشكل البطولة أولى الفعاليات لموسم 2023، حيث تعمل بريميير بادل على تعزيز رياضة البادل عالمياً من خلال تنظيم الفعاليات المميزة والاحترافية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في العديد من الوجهات المرموقة، مثل ملعب رولان جاروس الشهير وملعب فورو إيتاليكو وغيرها.

ومن المقرر أن تقام بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل بين 26 فبراير و5 مارس في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش في الدوحة. وتؤكد جولة بريميير بادل أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الفعاليات لموسم 2023 خلال الأيام القادمة، في ظل تزايد الحماس حول أجندة فعاليات جولة البادل العالمية.

ويمكن متابعة مقطع الفيديو الخاص بالإعلان عن بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل 2023 من خلال الضغط على الرابط.

وتشكل بريميير بادل الجولة الرسمية العالمية لرياضة البادل تحت إدارة وتنظيم الاتحاد الدولي للبادل وبدعم من رابطة لاعبي البادل المحترفين وشركة قطر للاستثمارات الرياضية. وتُقام البطولة في مرافق احترافية عالمية المستوى وتقدم جوائز مالية ورعاية ذات مستوى للاعبين بما يتماشى مع أرفع المعايير للبطولات الكبرى. وتتميز بريميير بادل بأنها الجولة الوحيدة التي تقدم نقاط تصنيف رسمية للاعبين، حيث يتنافس اللاعبون على الـ 2000 نقطة تصنيف تمنحها بطولاتها الكبرى.

وسيتم بث بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل مباشراً في أكثر من 180 منطقة من خلال قنوات التالية: ESPN ( في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك ودول الكاريبي)؛ وSky Sports (في إيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وسويسرا)؛ وbeIN SPORTS (في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا)؛ وViaplay (في السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وهولندا)؛ و SuperSport(في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى)؛ و Canal+(في فرنسا وغيرها من المناطق العالمية)؛ وغيرها الكثير من القنوات والمناطق.

وستتوفر المزيد من المعلومات حول بطولة أريدُ قطر الكبرى للبادل قريباً.

