بريميير بادل تحطم أرقاماً قياسية في أسبوع لا ينسى

وقد فازا أليخاندرو غالان وخوان ليبرون ببطولة Greenweez بريميير بادل الكبرى باريس، أمام حشدٍ كبير من الجمهور الذي سجَّل رقما قياسيًا في بطولات البادل على ملعب فيليب شاترييه الشهير عالمياً.

وقد امتلأت مقاعد ملعب رولان غاروس بأكثر من 25 ألف متفرج على مدار الأسبوع، فيما تم بث البطولة عبر 175 دولة عبر العالم وكلاهما يعد رقماً قياسياً في أي بطولة بادل استضافتها فرنسا، وقد نقلت على قنوات تلفزيونية عالمية.

بالإضافة إلى البث التلفزيوني، شهدت هذه البطولة تحطيم أرقام قياسية أخرى على قناة اليوتيوب الخاصة ببطولة بريميير بادل حيث حظيت التغطية بما يقارب 2.5 مليون مشاهدة على مدار أيام البطولة، بزيادة قدرها ربع مليون مشاهدة عن بطولة برميير بادل الكبرى إيطاليا التي أقيمت في مايو. وزاد عدد مشاهدي بطولة باريس عبر المنصة بنسبة 21٪ أيضًا، مقارنة ببطولة إيطاليا التي أقيمت في مجمع فورو إيطاليكو.

وتتجه جميع الأنظار الآن صوب إسبانيا، حيث ستقام بطولة بريميير بادلP1 مدريد بين 1 و 6 من شهر أغسطس القادم، وهي البطولة الافتتاحية من الفئة الثانية حيث ستليها مباشرة بطولة بريميير بادل P1 الأرجنتين التي ستقام بين 8 و14 من أغسطس القادم.

ومن المقرر أن تُقام الجولة الكبرى الرابعة لهذا العام وهي بطولة بريميير بادل الكبرى المكسيك التي ستقام في نادي سونوما أون مونتيري وذلك في الفترة الممتدة بين 28 من شهر نوفمبر وحتى 4 من شهر ديسمبر القادمين.

