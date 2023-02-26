إجراء قرعة بطولة أوريدُ قطر الكبرى للبادل 2023



وأسفرت القرعة، التي أقيمت بمقر الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، عن مواجهات قوية بين مصنفين على مستوى عال، سواء في الأدوار الأولى أو المتقدمة في البطولة، خاصة في ظلّ مشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة.

ويستهل الثنائي الإسباني المكون من خوان ليبرون تشينكوا وأليخاندرو غالان رومو، المصنف الأول عالمياً، مشواره في الدوحة من الدور الرئيسي، حيث لم يتحدد بعد الصاعد لمواجهته من الأدوار التمهيدية، كما يلتقي الثنائي الإسباني المكون من بنتيز لارا وديل كاستيلو مع الثنائي الإسباني الآخر رفيرا وميركادال.

وأوقعت القرعة الثنائي المكون من الفرنسي تيسون والإسباني هيرنانديز في مواجهة الثنائي الإسباني المكون من فيلارينو غوستوسو ومينوز، فيما يلعب الثنائي الأرجنتيني المكون من كابرا وغيتيراس مع الثنائي الإسباني المكون من أوريا وريكو.

وتشارك قطر في منافسات البطولة بأربعة فرق، حيث سيتواجه الثنائي المكون من علي الصايغ وريان الجفيري مع الثنائي الإسباني غيريرو ومويا سوس، فيما وضعت القرعة الثنائي المكون من محمد عبد الله ومحمد سعدون الكواري في مواجهة الثنائي الإسباني رميريز دي لكومبو وكاردونا، بينما سيلعب الثنائي المكون من جبر المطوع ومحمد الخنجي مع الثنائي الإسباني ألونسو وإسبري، وأخيرا يواجه الثنائي المكون من عبد الله الحجي وخالد سعدون مع الثنائي الإسباني المكون من رويس غونازاليس وورابيو.

من جهة أخرى، أخفق فريقان قطريان في تخطي التصفيات التأهيلية من البطولة، حيث خسر الثنائي المكون من علي اليافعي وناصر اليافعي أمام الثنائي الإسباني المكون من أدريان لوبيز وجوزي موليا بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع (2 - 6، صفر- 6)، كما خسر الثنائي عبد العزيز الكواري وعبد الله العمادي أمام الثنائي المكون من الإسباني سيرجيو إكاردو والإيطالي إيميليانو إيريارت، بمجموعتين نظيفتين بواقع (1 - 6، 1 - 6).

من جانبه، أعرب اللاعب الأرجنتيني سانجو غوتيريز عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل لعام 2023، والتي تشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، متوقعا أن تكون البطولة قوية بعدما أسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل بين العديد من اللاعبين المصنفين عالميا، وهو الأمر الذي يصعب معه توقع نتيجة المباريات.

وقال غوتيريز، في تصريح صحفي: "إنّ الأجواء مذهلة في الدوحة، والأمور التنظيمية على ما يرام، وإنه في قمة تركيزه لتقديم أفضل ما لديه، حيث سيخوض منافسات البطولة خطوة بخطوة من أجل التقدم للأمام والمنافسة بقوة على اللقب".

واعتبر أن المنافسة وحصد اللقب في قطر ليس بالأمر السهل على الإطلاق، ولكنه شدد على ثقته الكبيرة وكذلك ثقته في زميله، وقدراتهما ورغبتهما معا في تحقيق أفضل النتائج في البطولة، لافتاً إلى أن كل مباريات البطولة ستكون صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، خاصة في ظلّ رغبة الجميع في تحقيق الفوز.

بدوره، أكد السيد طارق زينل، أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، مدير بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل لعام 2023، أنّ القرعة جاءت متوازنة، وتمهد لمباريات قوية بين العديد من اللاعبين الأكفاء، لا سيما أنّ البطولة تشهد مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم والمصنفين الأوائل، الأمر الذي يبشر بندية وتنافسية كبيرتين في جميع المباريات.

وقال زينل في تصريح صحفي: "إنّ لاعبي المنتخب القطري حصلوا على بطاقات تأهيلية حتى يتواجدوا في المنافسة، معرباً عن أمله في تقديم مستويات عالية تمكنهم من التواجد في الأدوار المتقدمة، وذلك رغم صعوبة المنافسين".

وأضاف أنه تمّ منح أربع بطاقات للدور الرئيسي للاعبي منتخب قطر، وهم: الثنائي محمد سعدون وعبد الله حجي، والثنائي خالد سعدون ومحمد عبد الله، والثنائي محمد الخنجي وعلي المطوع، والثنائي علي الصايغ وريان الجفيري، فضلاً عن بطاقتين تأهيليتين للاعبي المنتخب أيضاً، وهم: الثنائي عبد العزيز سعدون وعبد الله العمادي، والثنائي علي السعدي وناصر اليافعي.

وأوضح أن الهدف من مشاركة لاعبي المنتخب في البطولة هو الاحتكاك مع اللاعبين العالميين ذوي المستوى العالي، وهو الأمر الذي يساهم في رفع مستوياتهم بكل تأكيد، فضلاً عن اكتساب خبرات مختلفة.

وحول تطور البطولة من عام إلى آخر، شدد على أن بطولة قطر ولدت كبيرة، رغم أن هذه هي نسختها الثانية، لافتا إلى أن البطولة من أعلى البطولات على المستوى العالمي من حيث عدد النقاط (2000 نقطة)، فضلا عن أن جوائزها عالية وتقدر بـ 525 ألف يورو.

وحول الفرق المرشحة لحصد اللقب في الدوحة، رفض مدير بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل لعام 2023، ترشيح فريق بعينه، معتبراً أنّ الترشيحات صعبة جداً في ظلّ وجود أسماء كبيرة في اللعبة.

من جهتها، أعربت السيد موزة خالد المهندي مديرة إدارة الرعاية والمسؤولية الاجتماعية والإعلام الاستراتيجي في شركة /أريدُ Ooredoo/ قطر، عن سعادتها البالغة باستمرار التعاون مع الاتحاد القطري للتنس والإسكواش، ورعاية بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل لعام 2023 للنسخة الثانية على التوالي، خاصة أنّ البادل رياضة متطورة للغاية في الفترة الأخيرة، وأن هناك اهتماماً كبيراً من دولة قطر بها.

وقالت المهندي في تصريح مماثل: "إنّ رياضة البادل تجذب الشباب القطري بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأن دعم الرياضة بشكل عام هو جزء من مسؤولية /أريدُ Ooredoo/ الاجتماعية".

وأضافت أنّ قرعة البطولة جاءت قوية، وتبشر بمباريات تنافسية جداً في البطولة التي تشارك فيها مجموعة من اللاعبين هم الأفضل على مستوى العالم، والكل مدعو للاستمتاع بالمباريات.