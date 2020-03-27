وسط شكوك كورونا.. باريس تتعهد بإقامة دورة 2024 في موعدها من قبل beIN SPORTS March 27, 2020 18:10 2:00 دقيقة بمجرد الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى السنة المقبلة، سارع القائمون على تنظيم ألعاب باريس 2024 إلى التأكيد على أن هذا التأجيل لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأولمبياد الفرنسي. يأتي ذلك وسط عدة تساؤلات حول مدى إمكانية انتهاء الأشغال في موعدها، في ظل الحجر الصحي الذي تشهده فرنسا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة مبادرة جديدة لسان جيرمان 0:42 دقيقة عمدة ليفربول مستاء من قرار استقبال مشجعي أتلتيكو 0:36 دقيقة راموس يتبرع بأجهزة ومعدات طبية لمواجهة كورونا 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:48 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يلغي العديد من المنافسات 0:31 دقيقة لا تغيير في أسماء المتأهلين للأولمبياد رغم التأجيل 1:58 دقيقة بسبب كورونا.. بريطانيا موضع انتقاد من قبل تركيا 0:43 دقيقة ريال يحول ملعبه لتخزين معدات طبية لمكافحة كورونا 0:28 دقيقة وفاة الفرنسي ميشال هيدالغو "قائد ملحمة يورو 1984" 0:45 دقيقة بطولة ألمانيا: الأربعة الكبار يهبون لنجدة الصغار