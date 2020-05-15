وفي مارس/آذار قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية تأجيل الألعاب، التي كان من المقرر أن تنطلق في يوليو/تموز هذا العام، حتى 2021 بسبب وباء كورونا.

وأبلغ باخ في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة التنفيذية ”نتوقع أن نتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصنا في تنظيم الألعاب المؤجلة طوكيو 2020“.

وقال باخ إن 650 مليون دولار ستذهب لتنظيم الألعاب العام المقبل و150 مليون دولار لدعم الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية.

ولا تتضمن الأرقام التي أعلنها باخ أي تكاليف ستتحملها اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو والحكومة اليابانية بسبب تأجيل الأولمبياد لمدة 12 شهراً.

ورفض باخ التكهن بتأجيل محتمل آخر للألعاب إذا استمرت جائحة كورونا في الانتشار العام المقبل.

وقال ”نعمل الآن مع كل الأطراف من أجل نجاح أولمبياد طوكيو في 2021 وإقامة الألعاب في بيئة آمنة لكل المشاركين. يتبقى أكثر من عام على افتتاح الألعاب المؤجلة ولا يجب أن نغذي التكهنات بشأن أي تطورات مستقبلية“.