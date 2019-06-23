كوري نجم ووريرز يتطلع للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020

يتطلع نجم فريق غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين للمشاركة مع منتخب الولايات المتحدة الاميركية في أولمبياد طوكيو 2020 وتتويج مسيرته بالذهب الاولمبي الذي يخلو سجله منه.

وقال كوري امام الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده في احدى الجامعات في طوكيو على هامش جولة قام بها لمعسكرات للاعبي المدارس الثانوية "أعلم أن الطاقة هنا (في اليابان) ستكون مذهلة"، وتابع "لم اخض الالعاب الاولمبية سابقا. لكني خضت بطولة العالم مرتين لذا املك الخبرة في كيفية تمثيل بلادي. ولكن الالعاب الاولمبية، ومع كل الذين تحدثت معهم وكل الذين شاركوا في الالعاب الاولمبية، لا يمكن مقارنة هذه التجربة".

وحالت الاصابة دون أن يتمكن اللاعب الاميركي من خوض أولمبياد ريو 2016 مع منتخب بلاده، ولكن يبدو ان كوري بات مستعدا للانضمام الى "فريق الاحلام" المشارك في الالعاب الاولمبية العام المقبل والذي من الممكن ان يضم في صفوفه اسماء كبيرة امثال "الملك" ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز وكاوهي لينارد لاعب رابتورز.

وكان فريق ووريرز خسر هذا الموسم لقبه بطلا للدوري في العامين الماضيين امام تورونتو رابتورز.

ويعتبر منتخب الولايات المتحدة الاميركية لكرة السلة المرشح الابرز للاحتفاظ بلقبه الاولمبي، بعدما سبق له أن فاز بالمعدن الاصفر في الدورات الثلات الاخيرة.

وعندما سُئل عن اللاعب الياباني روي هاتشيمورا، الذي دخل التاريخ الخميس بعدما بات اول لاعب من اليابان يتم اختياره في الدور الأول من الدرافت بضمه واشنطن ويزاردز، اجاب قائلا "من الرائع للدوري الاميركي لكرة السلة ان يحظى بتمثيل من اليابان ومن مختلف دول العالم".

واضاف "هذا يعكس كيفية نمو لعبة كرة السلة في كل مكان. بالنسبه له (هاتشيمورا) ان يكون رائدا في القيام بشيء لم يسبق القيام به، هو امر جيد لبلاده".

وبلغ معدل هاتشيمورا (2،06 م) الموسم الماضي في دوري الجامعات الاميركي بالوان جامعة غونزاغا بولدوغز 19،7 نقطة و6،5 متابعات في المباراة.

وسيصبح هاتشيمورا ثالث لاعب ياباني في الدوري الأميركي للمحترفين بعد يوتا تابوسي (فينيكس صنز) ويوتا واتانابي (ممفيس غريزليز).

وتنبأ كوري بنجاح هاتشيمورا، المولود من ام يابانية واب من بنين، وتأقلمه مع متطلبات الدوري بفضل مؤهلاته البدنية القوية، وقال "لديه المؤهلات البدنية"، قبل أن يضيف "يبدو انه يتمتع بمستوى ذكاء عال في كرة السلة، وبلمسة جيدة. انا واثق فور مشاركته في الدوري الاميركي سيتطور اسلوب لعبه".

وختم قائلا "يلائم الاتجاه الذي يسلكه الدوري الاميركي حاليا، من ناحية قدرته على التسجيل والضغط على الدفاع مهما كانت الحالة".







