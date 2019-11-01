أولمبياد 2020: طوكيو "لن تعترض" على نقل الماراتون

قالت يوريكو كويكي خلال لقاء مع مسؤولين اولمبيين ومنظمين "لا يمكننا الاتفاق مع اللجنة الاولمبية الدولية، لكننا لن نعترض على قرارها وهي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار النهائي".

وتابعت "بعبارة أخرى، تم اتخاذ هذا القرار من دون اتفاق".

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية دافعت الاسبوع الماضي عن خططها بنقل سباقي الماراتون والمشي الى شمال البلاد بسبب الحر، معتبرة ان قرارها نهائي برغم معارضة المنظمين المحليين.

وقال جون كوتس مسؤول لجنة التنسيق في اللجنة الاولمبية الدولية ان القرار اتخذ بعد بطولة العالم لالعاب القوى الاخيرة في الدوحة، حيث تلقى العديد من العدائين اسعافات طبية بسبب درجة الحرارة والرطوبة المرتفعتين، مضيفا ان لجنته تأخذ بعين الاعتبار "صحة ورفاهية الرياضيين".

وقال كوتس انه تم طرح خيارات أخرى مثل انطلاق سباق الماراتون الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، لكنها لم تكن عملية لمشكلات المواصلات وصعوبة التصوير في الليل.

وتحدث عن "الخيبة الكبيرة" للسكان في طوكيو، لكنه اشار الى ان القرار نهائي حتى في حال اصرار مسؤولي العاصمة على استضافة هذه الاحداث "لا يتعلق الامر بما اذا كانت حكومة طوكيو تصر، لقد اتخذ القرار".

وذكر ان اللجنة الدولية ستقترح اقامة حفل تسليم الميداليات في طوكيو بالاضافة الى استعراض في شوارع المدينة يضم رياضيين. وستكون هناك مناقشات حول الخسائر الاقتصادية نتيجة هذا القرار.