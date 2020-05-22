وقال كوتس إنّ المسؤولين سيقررون اعتباراً من تشرين الأول - أكتوبر المقبل إذا كانت الألعاب ستقام أم لا، وكيف ستنظم بعد أن تسبب الوباء بإرجائها لمدة عام.

واستبعد كوتس أن يقي اللقاح، في حال إيجاده من الآن إلى حينها، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



وأشار كوتس إلى أنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان واضحاً حين قال إنّه من غير الممكن إرجاء أولمبياد طوكيو مرة أخرى.

مضيفا أنّه لا يمكنهم الإرجاء مرة أخرى، وعليهم الافتراض بأنه لن يكون هناك لقاح، أو إذا كان هناك لقاح، فلن يكون كافياً لتوزيعه إلى العالم بأجمعه.