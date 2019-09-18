ستيفن كوري يخطط للمشاركة في أولمبياد طوكيو

وقال كوري (31 عاماً) في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" الأميركية إن المشاركة هي "المخطط، بالتأكيد".

ولم يشارك كوري أبداً مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية رغم أنه ساهم في تتويجه بلقب كأس العالم عامي 2010 و2014.

وأضاف كوري المتوج ثلاث مرات بطلاً لدوري المحترفين مع غولدن ستايت وأفضل لاعب في الدوري مرتين "بالتأكيد أريد أن أذهب" إلى طوكيو، موضحاً "لم أكن أبداً في الفريق الأولمبي. كنت ضمن الفريق الذي توج بالذهب مرتين في بطولة العالم، لكن الألعاب الأولمبية هي التجربة التي أريد خوضها. وأتمنى أن تكون في العام المقبل".

وأردف كوري "ما زلنا الأفضل"، معتبراً أن لبلاده فرصة الفوز بالميدالية الذهبية في حال مشاركة اللاعبين البارزين والتزامهم الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني كما في المرات السابقة.

وأضاف "لا نرغب في التعرض لإصابات أو أشياء من هذا القبيل يمكن أن تعيق المشاركة".

ومن المتوقع أن يعزز كوري وغيره من نجوم دوري المحترفين القائمة الأولمبية العام المقبل إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة، بما في ذلك جيمس هاردن وكواي لينارد وليبرون جيمس وراسل ويستبروك وأنتوني ديفيس وبول جورج.

