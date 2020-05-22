العربية
English
الدوري الألماني
الألعاب الأولمبية الصيفية

خطر الإلغاء يلاحق أولمبياد طوكيو مجدداً

من قبل

حذر الأسترالي جون كوتس مسؤول لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية من وجود مشاكل حقيقية بإقامة أولمبياد طوكيو في موعده الجديد صيف العام ألفين وواحد وعشرين عوضاً عن العام الحالي

Reuters

وقال كوتس إنّ المسؤولين سيقررون اعتباراً من تشرين الأول -  أكتوبر المقبل إذا كانت الألعاب ستقام أم لا،  وكيف ستنظم بعد أن تسبب الوباء بإرجائها لمدة عام.

واستبعد كوتس أن يقي اللقاح، في حال إيجاده من الآن إلى حينها، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار كوتس إلى أنّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان واضحاً حين قال إنّه من غير الممكن إرجاء أولمبياد طوكيو مرة أخرى.

مضيفا أنّه لا يمكنهم الإرجاء مرة أخرى، وعليهم الافتراض بأنه لن يكون هناك لقاح، أو إذا كان هناك لقاح، فلن يكون كافياً لتوزيعه إلى العالم بأجمعه.

أولمبياد طوكيو
السابق فيروس كورونا على طاولة اجتماعا
اقرأ
فيروس كورونا على طاولة اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية
التالي

آخر الأحداث