اللجنة الدولية توافق على إضافة أربع رياضات في أولمبياد 2024

ولا يزال تواجد هذه الرياضات، وثلاث من بينها مدرجة في أولمبياد طوكيو 2020، خاضعا لمراجعة نهائية من قبل اللجنة التنفيذية في كانون الأول/ديسمبر 2020.

ويمكن للجنة الدولية أن تسحب من الناحية النظرية إحدى هذه الرياضات.

وشرح توني استانغيه رئيس اللجنة المنظمة لألعاب باريس اختيار الرياضات الأربع "قررنا أن يكون الإبداع في صميم هذه الألعاب وأن تكون مبتكرة".

ولتقديم هذه الرياضات الإضافية، دعت باريس 2024 بطل العالم تسع مرات في رقص البريك دانس منير بيبا وبطلة التسلق السويسرية بيترا كلينغلر.

ولم يكن تصويت الثلاثاء مفاجئا، حيث وافق أعضاء اللجنة على اقتراح اللجنة التنفيذية المتخذ في آذار/مارس الماضي.

وقالت الأفغانية سميرة أشغري عضو اللجنة الدولية "ارحب بهذا الاختيار لأربع رياضات إضافية. التزحلق على الألواح ورقص البريك دانس تتم مارستهما في شوارع كابول".

وسيعتمد التسلق والتزحلق على الألواح والتزلج على الأمواج كرياضات إضافية في ألعاب طوكيو 2020، مع البيسبول/سوفت بول وستكون ضمن "برنامج مراقبة".

أما رقص البريك دانس الذي سيغيب عن العاب طوكيو، فكان حاضرا حتى الان في أولمبياد الشباب في بوينوس أيرس في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وتمثل الرياضات الأربع زيادة 248 رياضيا، بينها 32 للبريك دانس، 72 للتسلق، 96 للتزحلق على الألواح و48 للتزلج على الأمواج، مقابل 474 رياضيا اضافيا في طوكيو في خمس رياضات اضافية.

ولتفسير القدوم المفاجئ للبريك دانس التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي، قال الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية الذي شاهد منافساتها في بوينوس أيرس انها تسمح "بتعبير حقيقي للغاية، نشعر بالأداء بشخصية الرياضيين". وتابع "يجب أن أقر أنني معجب بالحركات".

ولتعويض الرياضيين الـ248 الإضافيين، يتعين على اللجنة الدولية إلغاء حصص في رياضات أخرى ستخضع لعمليات تحكيم صعبة.

وإلى الرياضات الإضافية، قد تشهد ألعاب 2024 دخول مسابقات جديدة على غرار الباركور التي نشأت في فرنسا في تسعينيات القرن الماضي والتي يأمل الاتحاد الدولي للجمباز في اضافتها. ويتعين على كل اتحاد دولي اقتراح مسابقات جديدة على اللجنة الدولية، على غرار اختراق الضاحية في ألعاب القوى أو التجديف البحري.