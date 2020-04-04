نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش ملتزمة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا April 4, 2020 10:20 0:37 دقيقة أكدت نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش في حديث خصت به قنواتنا أنها ملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا، وهي تحاول الحفاظ على لياقتها من خلال التدريب في البيت. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة ماذا قالت نور الشربيني عن العزل الصحي؟ 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:52 دقيقة توصيات مهمّة من مجموعة العمل القارية 1:34 دقيقة هيئة مؤقتة لإدارة اتحاد اللعبة العراقي 2:06 دقيقة لا تاريخ محددا لاستئناف الدوري الإيطالي 0:45 دقيقة الـ"ليغا" تدعو الأندية إلى اعتماد البطالة الجزئية 0:42 دقيقة بايرن ميونيخ يمدّد عقد مدربه فليك حتى عام 2023 5:53 دقيقة الـ"بريميرليغ" معلّق حتّى هذا التاريخ ! 2:44 دقيقة مطالبات بإعادة النظر في برنامج استئناف المنافسات 0:46 دقيقة طواف سويسرا لن يرى النور بسبب كورونا