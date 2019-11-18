إعداد وحوار: هُمام كدر

تصوير ومونتاج: علي دندشي

طارق مؤمن (31 عاماً) الذي وصل أخيراً إلى مبتغاه بفوزه في بطولة العالم للاسكواش "الدوحة 2019"يوم الجمعة الماضي، صَبر طويلاً ليحمل كأساً سبق وزيّنت بيته عن طريق زوجته رنيم، التي توجت بطلة للعالم عام 2017. علماً أن طارق ورنيم (30 عاماً) أصبحا أول زوجين يتوجان ببطولة واحدة بنفس اللعبة.

زوجان ولدت شرارة حبهما بكل تأكيد في ملعب الاسكواش، واستمر سَيرهما معاً من بطولة إلى أخرى، إما كزميل أو كداعم مثلما حدث لرنيم في مجمع خليفة للتنس والاسكواش ضمن العاصمة القطرية الدوحة حين حضرت لدعم زوجها.

وحين تُقابِلُ أي لاعب اسكواش مصري، فلابد أن تبادره بالسؤال عن السبب الذي جَعلَ أرض الفراعنة تتميّز بإنجاب كل هؤلاء الأبطال، وتفرد سيطرتها بشكل مطلق على العالم، فيأتيك الجواب أن الفضل للجيل الأول الذي أسس لهذه الملاحم الذهبية، ثم جاء اهتمام الأُسر المصرية في وضع أبنائهم على السكة لعل وعسى يغدون مثل أحمد برادة وعمر, شبانة وكريم عبد الجواد ...

طارق ورنيم ليسا فقط مجرد لاعبين بطلين، بل طَبعت الرياضة بروحها العالية وحسها الإنساني هذان الزوجان بشكل واضح.

لن يتوقف الأمر عند طارق بالتتويج ببطولة العالم، بل أمامه صدارة التصنيف العالمي للاعبي الاسكواش، وهو حلمه التالي بعد أن احتل المركز الثالث، أما رنيم إحدى أبرز لاعبات مصر والعالم في اللعبة، فهي أيضاً تتمنى أن تضيف العديد من الكؤوس والميداليات إلى خزانتها، كما أنها لا زالت تفكر بتطوير هوايتها بالعزف على الدرامز بعيداً عن الرياضة.