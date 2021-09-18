المباراة شهدت ندية كبيرة بين المصنفين الأول والثاني عالمياً حيث بدأ الشوربجي المبارة بقوة محققا الفوز في الشوطين الأول والثاني قبل أن يعود المصنف الأول عالميا فرج ويتمكن من الفوز في ثلاثة أشواط متتالية بواقع إحدى عشرة نقطة لنقطتين وإحدى عشرة نقطة لست نقاط وإحدى عشرة نقطة لخمس ليحقق لقبه الثالث والعشرين في مسيرته

و احتاجت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لمجهود كبير لتخطي عقبة المصنفة الأولى وحاملة اللقب نور الشربيني، جوهر التي كانت تقدمت بشوطين دون مقابل واجهت عودة قوية لمنافستها التي تمكنت من معادلة النتيجة، لتلجأ اللاعبتان إلى الشوط الخامس والفاصل والذي انتهى لصالح جوهر محققة لقبها الأول في البطولة.