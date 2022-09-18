عبد الله التّميمي: " بطولة قطر كلاسيك شكّلت تحديّـاً كبيـراً لي" من قبل beIN SPORTS September 18, 2022 10:17 1:56 دقيقة قال عبد الله التّميمي، لاعب الاسكواش القطريّ، إنّ بطولة قطر كلاسيك شكّلت تحديّـاً كبيـراً له من خلال مواجهة لاعبـِين أعلى تصنـيفـاً منه ما تطلّب منه بذل مجهود مـضاعَف لتحقيق نتائج إيجابيّة. مقابلات بطولة قطر كلاسيك للاسكواش عبد الله التّميمي -آخر الفيديوهات 1:56 دقيقة عبد الله التّميمي يتحدّث عن بطولة قطر كلاسيك 3:25 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين ليون وباريس سان جيرمان 3:12 دقيقة قطبا مدريد في مواجهة مليئة بالتشويق 3:02 دقيقة هل سيرقص فينيسيوس في ديربي مدريد؟ 2:52 دقيقة آرسنال في مهمة استعادة الصدارة من بوابة برينتـفورد 3:09 دقيقة ليل يغنم النقاط الثلاث من بوابة تولوز 1:24 دقيقة سون يتحدث عن ثلاثيته المبهرة في شباك ليستر سيتي 4:45 دقيقة توتنهام يعمق جراح ليستر وينتصر بسداسية 0:32 دقيقة بانيايا أول المنطلقين في سباق جائزة أراغون الكبرى 0:45 دقيقة ضيوف كأس العالم FIFA قطر 2022™ يتوافدون إلى الدوحة