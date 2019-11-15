فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتمكن مؤمن، المصنف الثاني في المنافسات والثالث عالمياً، من حسم الأمور أمام النيوزيلندي، المصنف الرابع في البطولة، بنتيجة 11-8 و11-3 و11-4.

وتمكن اللاعب المصري من حصد أول تتويج له في بطولة العالم.

يذكر أن رنيم الوليلي، زوجة طارق مؤمن، أحرزت اللقب العالمي في عام 2017 .

وأطاح مؤمن (31 عاماً) في طريقه نحو اللقب بالألماني سيمون روسنير، المصنف الخامس في البطولة، في نصف النهائي بفوزه عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، 9-11 و11-7 و11-6 و11-6.

في المقابل، أزاح بول كول في نصف النهائي المصري مروان الشوربجي، شقيق محمد الشوربجي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، 9-11 و11-9 و8-11 و11-6 و11-7.

وفشل طارق مؤمن في التتويج باللقب في بطولة العالم الماضية والتي أقيمت في مدينة شيكاغو الأميركية بخسارته في النهائي أمام مواطنه علي فرج.

وفيما يلي بعض الصور من نهائي بطولة العالم للاسكواش :