رنيم الوليلي تشيد بإنجاز زوجها طارق مؤمن من قبل beIN SPORTS November 15, 2019 17:49 0:30 دقيقة أشادت رنيم الوليلي، المتوجة ببطولة العالم للاسكواش في عام 2017، بأداء زوجها طارق مؤمن في نهائي بطولة العالم للاسكواش المقام في العاصمة القطرية الدوحة. -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:36 دقيقة أزمة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد مستمرة 0:34 دقيقة خاميس رودريغيز يغيب عن ودية البيرو 0:49 دقيقة البرازيل الى نهائي كأس العالم لتحت 17 عاماً 2:32 دقيقة ديربي مغاربي مثير بين تونس وليبيا 2:18 دقيقة قمة مرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الموريتاني 0:22 دقيقة محرز يعتذر عن المشاركة في مباراة الجزائر وبوتسوانا 0:43 دقيقة عفيف في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في آسيا 0:34 دقيقة ثلاثية "قاتلة" ترجّح كفة نيكس على حساب مافريكس 4:21 دقيقة ملخص مباراة جمهورية التشيك وكوسوفو