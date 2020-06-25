وعلى مدار 25 عاماً من التميز في منافسات رياضة الاسكواش، نجحت الوليلي في احراز 24 لقباً كان أبرزها التتويج ببطولة العالم في عام 2017.

وكتبت الوليلي عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" قائلة: " "خلال العام أو العامين الماضيين، كتبت هذه الكلمات في ذهني أكثر من ألف مرة. لقد كان الاسكواش حياتي طوال الـ 25 عامًا الماضية، لكن حان الوقت لأقول... وداعًا ".

وأضافت: " يا لها من رحلة، عندما بدأت لم أفكر أبدًا أنها ستأخذني إلى هذا الحد. لقد حالفني الحظ لأنني شاهدت العديد من الأجيال في هذه اللعبة، ألهمني الكثير من الأساطير لأن أكون جزءًا من هذه الحقبة العظيمة".

ودخلت الوليلي التاريخ عام 2015 عندما أصبحت أول امرأة عربية تعتلي صدارة التصنيف العالمي في أي رياضة، حين أزاحت الماليزية نيكول دافيد عن عرش سيطرت عليه طيلة تسع سنوات، وأمضت المصرية مجموع 23 شهراً في الصدارة بما فيها الأشهر الـ19 الأخيرة.

ووجهت الوليلي رسالة شكر للمشجعين في جميع أنحاء العالم على كل الحب والتقدير، "أنتم يا رفاق جوهر رياضتنا"، ولكل من ساندها في الفترة السابقة.

وقالت "لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي من الناحية المهنية، لكنني أعلم أن إنشاء أسرة مع طارق يمثل أولوية بالنسبة لنا، وأيا كانت التحديات التي قد تطرحها الحياة في طريقنا، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها".

وختمت "قد أقول وداعاً للمنافسة، لكنني لا أقول وداعاً لكل الذكريات (الجيدة والسيئة)، وكل الروابط والصداقات، وكل الأوقات الجيدة التي قضيتها مع زملائي والتي ستعيش معي إلى الأبد".