وحسم مؤمن مواجهة ربع النهائي أمام إلياس بواقع 3-2.

من جانبه حجز الإنكليزيّ محمّد الشوربجي مقعدا في نصف النهائيّ بعد فوزه على الكولومبي ميغيل رودريغيز بثلاثة أشواط دون رّد.

محمّد الشّوربجي فرض إيقاعه منذ بداية اللّقاء قبل أن يحسم الشّوط الأوّل بإحدى عشرة نقطة مقابل ستّ، وواصل أفضليّته في الشّوط الثاني ليناله دون عناء ٍ بإحدى عشرة نقطة نظير أربع.

ورغم محاولات خصمه الكولومبيّ في العودة إلى أجواء المنافسة، فإنّ الشّوربجي نجح في كسب الشّوط الثالث بإحدى عشرة نقطة مقابل سبع في مباراة ٍ استغرقت اثنتين وثلاثين دقيقة.

وفي مواجهة مصريّة خالصة، تأهّل مصطفى عسل إلى المربّع الذهبيّ للبطولة على حساب مواطنه مروان الشّوربجي بثلاثة أشواط لواحد.

مصطفى عسل استهلّ المواجهة بقوّة، ونجح في كسب الشّوط الأوّل بإحدى عشرة نقطة مقابل ستّ، لينجح بعدها مروان الشّوربجي في تعديل الكفّة بنيله الشّوط الثاني بإحدى عشرة نقطة نظير سبع.

وعاد مصطفى عسل لينتزع الشّوط الثالث دون عناء ٍ بإحدى عشرة نقطة لقاء أربع قبل أن يواصل عسل أفضليّته، ويظفَر بالشّوط الرّابع بإحدى عشرة نقطة لاثنتين.

وبلغ الفرنسي فيكتور كروان نصف النهائي بعد تغلبه على القطري عبد الله التميمي 3 - 0 في ربع النهائي.