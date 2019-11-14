المصري المصنف الثالث عالميا خسر الشوط الأول 9-11 لكنه نجح في معادلة الكفة بفوزه في الشوط الثاني 11-7.

وواصل طارق مؤمن صحوته وأنهى الشوط الثالث لمصلحته بفارق خمس نقاط 11-6. وبالفارق ذاته حسم المصري الشوط الرابع ليمضي نحو المشهد الختامي.

وسيواجه طارق مؤمن في المشهد الختامي النيوزيلاندي بول كول الذي تأهل على حساب المصري الآخر مروان الشوربجي بنتيجة ثلاثة أشواط لاثنين.



الشوربجي تقدّم في الشوط الأول 11-9 وعاد كول ليحسم الشوط الثاني بالنتيجة ذاتها قبل أن ينجح المصري في الظفر بالشوط الثالث بنتيجة 11-8.

وتمكن النيوزيلندي بول كول من كسب الشوطين الرابع والخامس بنتيجة 11-6 و11-7.

