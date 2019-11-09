القطري التميمي يفاجئ الفرنسي مارش في أبرز نتائج اليوم الافتتاحي November 9, 2019 13:22 2:33 دقيقة كان مجمع خليفة للتنس والاسكواش في العاصمة القطرية، على موعد مع افتتاح النسخة الأربعين لبطولة العالم للاسكواش حيث كان الإنجاز الأبرز من نصيب القطري عبدالله التميمي، إلى جانب عبور سهل للمصنفين الأوائل. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 12:05 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:00 دقيقة "الفار" يمنح هوفنهايم فوزاً مثيراً في الوقت القاتل 2:54 دقيقة القطري التميمي يبصم على أهم مفاجآت اليوم الافتتاحي 0:54 دقيقة الدحيل يقلب الطاولة على الخور ويعزّز صدارته للدوري 0:39 دقيقة غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من برشلونة 1:00 دقيقة ماذا طلب نشطاء في برشلونة من ميسي وسواريز؟ 1:30 دقيقة بارتي تحاول قيادة أستراليا لاستعادة مجد قديم 3:10 دقيقة انطلاق ثاني مواسم دوري الترياثلون في قطر 0:33 دقيقة "الملكي" يرحل إلى إيبار منتشياً بـ"سداسية" الأبطال