القطري التميمي يبصم على أهم مفاجآت اليوم الافتتاحي من قبل beIN SPORTS November 8, 2019 22:32 2:54 دقيقة كان مجمع خليفة للتنس و الاسكواش في العاصمة القطرية الدوحة على موعد مع افتتاح النسخة الأربعين لبطولة العالم للاسكواش حيث كان الإنجاز الأبرز من نصيب القطري عبد الله التميمي إلى جانب عبور سهل للمصنفين. تقارير إخبارية اسكواش -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة "الفار" يمنح هوفنهايم فوزاً مثيراً في الوقت القاتل 2:54 دقيقة القطري التميمي يبصم على أهم مفاجآت اليوم الافتتاحي 0:54 دقيقة الدحيل يقلب الطاولة على الخور ويعزّز صدارته للدوري 0:39 دقيقة غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من برشلونة 1:00 دقيقة ماذا طلب نشطاء في برشلونة من ميسي وسواريز؟ 1:30 دقيقة بارتي تحاول قيادة أستراليا لاستعادة مجد قديم 3:10 دقيقة انطلاق ثاني مواسم دوري الترياثلون في قطر 0:33 دقيقة "الملكي" يرحل إلى إيبار منتشياً بـ"سداسية" الأبطال 1:24 دقيقة غوارديولا يثني على كلوب قبل موقعة "أنفيلد" 1:08 دقيقة فيرمينيو يشدد على ضرورة التغلب على مانشستر سيتي