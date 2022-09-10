الشوربجي يتوج بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش من قبل beIN SPORTS September 10, 2022 17:59 0:42 دقيقة توج الإنكليزي محمد الشوربجي بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بعد فوزه على الفرنسي فيكتور كروان 3-1 في النهائي اليوم السبت. وهذه المرة الرابعة التي يتوج فيها الشوربجي بلقب البطولة بعد 2013، 2015، 2017. تقارير إخبارية محمد الشوربجي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست 0:42 دقيقة الشوربجي يتوج بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2:50 دقيقة لايبتسيش يهزم دورتموند بثلاثية 4:50 دقيقة بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل للمرة الثالثة 0:36 دقيقة رايو فايكانو يصالح جماهيره بفوز مهم على فالنسيا 0:53 دقيقة مونريال يحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية 2:14 دقيقة برشلونة يحلّ ضيفًا ثقيلًا على قادش 3:20 دقيقة مباراة منتظرة بين أنس جابر وشفيونتيك في النهائي 5:26 دقيقة الثنائي رام وساليزبري يحرز لقب زوجي الرجال 2:34 دقيقة بايرن ميونيخ ينشد تجاوز عقبة شتوتغارت