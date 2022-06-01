الشوربجي حسم الشوطين الأول والثاني بنتيجة واحدة هي إحدى عشرة نقطة لسبع/ ثم أتبعهما بالشوط الثالث بإحدى عشرة نقطة لثماني نقاط، ليضرب المصري المصنف الثالث على العالم موعداً مع النيوزيلندي المصنف الأول بول كول في نصف النهائي.

ولدى السيدات ضربت المصرية نور الطيب موعداً في نصف النهائي مع مواطنتها المصنفة الأولى على العالم نوران جوهر، بعد تغلبها على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

نور أنهت الأول بسهولة على وقع إحدى عشرة نقطة لنقطة واحدة، وواصلت تفوقها لتنهي الشوطين المواليين بإحدى عشرة نقطة لخمس، وإحدى عشرة نقطة لثلاث نقاط.

