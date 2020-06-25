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الدوري الإنكليزي الممتاز
اسكواش

بطلة الاسكواش.. المصرية رنيم الوليلي تعلن اعتزالها

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أعلنت المصرية رنيم الوليلي، المصنفة أولى على العالم، اليوم الخميس اعتزالها رياضة الاسكواش في سن الـ31 عاماً.

AFP

وصنعت رنيم الوليلي حدثاً غير مسبوق في عام 2015 فباتت أول امرأة عربية في جميع الألعاب الرياضية تنال شرف الوصول للتصنيف الأول. 

وعلى مدار 25 عاماً من التميز في منافسات رياضة الاسكواش، نجحت الوليلي في احراز 24 لقباً كان أبرزها التتويج ببطولة العالم في عام 2017.

وكتبت الوليلي عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" قائلة: " "خلال العام أو العامين الماضيين، كتبت هذه الكلمات في ذهني أكثر من ألف مرة. لقد كان الاسكواش حياتي طوال الـ 25 عامًا الماضية، لكن حان الوقت لأقول... وداعًا ". 

وأضافت: " يا لها من رحلة، عندما بدأت لم أفكر أبدًا أنها ستأخذني إلى هذا الحد. لقد حالفني الحظ لأنني شاهدت العديد من الأجيال في هذه اللعبة، ألهمني الكثير من الأساطير لأن أكون جزءًا من هذه الحقبة العظيمة". 


 

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