بطلة الاسكواش.. المصرية رنيم الوليلي تعلن اعتزالها

وصنعت رنيم الوليلي حدثاً غير مسبوق في عام 2015 فباتت أول امرأة عربية في جميع الألعاب الرياضية تنال شرف الوصول للتصنيف الأول.

وعلى مدار 25 عاماً من التميز في منافسات رياضة الاسكواش، نجحت الوليلي في احراز 24 لقباً كان أبرزها التتويج ببطولة العالم في عام 2017.

وكتبت الوليلي عبر صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" قائلة: " "خلال العام أو العامين الماضيين، كتبت هذه الكلمات في ذهني أكثر من ألف مرة. لقد كان الاسكواش حياتي طوال الـ 25 عامًا الماضية، لكن حان الوقت لأقول... وداعًا ".

وأضافت: " يا لها من رحلة، عندما بدأت لم أفكر أبدًا أنها ستأخذني إلى هذا الحد. لقد حالفني الحظ لأنني شاهدت العديد من الأجيال في هذه اللعبة، ألهمني الكثير من الأساطير لأن أكون جزءًا من هذه الحقبة العظيمة".

It’s Tour, Set and Match!



Dearest Squash Family, Fans and Friends,



For the past year or two I must have written these words in my head over a thousand times.



Full quote on fb:https://t.co/T7UeelPas3 pic.twitter.com/L0aH0s4CYF — Raneem El Welily (@RaneemElWelily) June 25, 2020



