المصري طارق مؤمن يُطيح بالبيروفي دييغو إلياس ويبلغ نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

من قبل beIN SPORTS September 8, 2022 16:24 أطاح المصري طارق مؤمن بالبيروفي دييغو إلياس حامل لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش في طريقه إلى نصف النهائي.