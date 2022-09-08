المصري طارق مؤمن يُطيح بالبيروفي دييغو إلياس ويبلغ نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش من قبل beIN SPORTS September 8, 2022 16:24 أطاح المصري طارق مؤمن بالبيروفي دييغو إلياس حامل لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش في طريقه إلى نصف النهائي. . وحسم مؤمن مواجهة ربع النهائي أمام إلياس بواقع 3-2. اسكواش بطولة قطر كلاسيك للاسكواش طارق مؤمن دييغو إلياس السابق القطري عبد الله التميمي يبلغ ر اقرأ التالي - آخر الأحداث September 8, 2022 16:24 المصري طارق مؤمن يُطيح بالبيروفي دييغو إلياس September 7, 2022 18:55 التميمي يبلغ ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش September 6, 2022 13:38 القطري عبدالله محمد التميمي يصنع المفاجأة June 27, 2022 13:37 الشربيني بطلة لنهائيات الجولة العالمية للاسكواش June 7, 2022 12:23 محمد الشوربجي يقرّر تمثيل إنكلترا June 3, 2022 17:47 مصطفى عسل يبلغ نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش June 2, 2022 17:15 "عسل" يبلغ نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش June 1, 2022 20:19 الشوربجي والطيب إلى نصف نهائي بطولة الجونة May 31, 2022 21:09 فرج والشربيني إلى ربع نهائي بطولة الجونة May 17, 2022 18:43 علي فرج ونور الشربيني إلى الدور الثالث