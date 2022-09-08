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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
اسكواش

المصري طارق مؤمن يُطيح بالبيروفي دييغو إلياس ويبلغ نصف نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

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أطاح المصري طارق مؤمن بالبيروفي دييغو إلياس حامل لقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش في طريقه إلى نصف النهائي.

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وحسم مؤمن مواجهة ربع النهائي أمام إلياس بواقع 3-2.

اسكواش بطولة قطر كلاسيك للاسكواش طارق مؤمن دييغو إلياس
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القطري عبد الله التميمي يبلغ ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش
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