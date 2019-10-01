وقطع لايلز المسافةً مسجلاً 19:83 ثانية، متقدماً على الكندي اندري دي غراس (19:95 ث) والاكوادوري أليكس خينونيز (19:98 ث).

وهو أول لقب عالمي للايلز الذي يرشحه كثيرون لخلافة أسطورة أم الألعاب الجامايكي اوساين بولت.

وحل البريطاني آدم جميلي في المركز الرابع بـ20:03 رغم أنه كان مرشحاً للعب أدوار مهمة في السباق.

وانفرد لايلز بالصدارة قبل حوالي 70 متراً من خط النهاية قبل أن يحسم النتيجة في صالحه.

وقرر لايلز تركيز جهوده على سباق 200 في مونديال الدوحة، علماً بأنه أكد مشاركته في سباقي 100 م و200 م في أولمبياد طوكيو 2020.

ويملك لايلز رابع أفضل زمن في تاريخ سباق 200 م عندما قطع المسافة بتوقيت 19,50 ثانية في لقاء لوزان السويسري ضمن الدوري الماسي في تموز/يوليو الماضي ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم بولت (19,19 ثانية) سجله في بطولة العالم في برلين عام 2009. أما صاحبا المركز الثاني والثالث لافضل توقيت عبر الأزمنة فهما الجامايكي يوهان بلاك (19,26 ث) والأميركي مايكل جونسون (19,32 ث).

