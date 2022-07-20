نوال المتوكل لـ beIN SPORTS: "فخورة بإنجاز برشم والبقالي" من قبل beIN SPORTS July 20, 2022 15:42 0:54 دقيقة أعربت أول بطلة أولمبية عربية وإفريقية، المغربية نوال المتوكل، عن سعادتها الغامرة بإنجازي معتز برشم وسفيان البقالي، متوجهة بالتهنئة للبطلين العربيين وذلك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS. مقابلات نوال المتوكل سفيان البقالي معتز برشم -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة وصول بعثة ريال مدريد إلى لوس أنجلوس 0:25 دقيقة المنتخب اللبناني إلى نصف النهائي 0:24 دقيقة تشوريتش يبلغ ربع نهائي بطولة هامبورغ 0:54 دقيقة نوال المتوكل: "فخورة بإنجاز برشم والبقالي" 3:23 دقيقة أرقام مميزة في بطولتي أوروبا وإفريقيا 0:42 دقيقة الاتحاد النرويجي يعلن إقالة مدرب منتخب السيدات 0:43 دقيقة غوارديولا يؤكد انتقال زينتشينكو إلى آرسنال 0:33 دقيقة أتلتيكو مدريد يستأنف تدريباته في الولايات المتحدة 3:31 دقيقة الاتحاد العراقي يتراجع عن فكرة دوري المحترفين 0:40 دقيقة ناغيلسمان ينتقد سياسة برشلونة التعاقدية