واستطاعت ميهامبو حسم المنافسة بقفزة رائعة في المحاولة الثالثة إذ قفزت 7.30 أمتار، متفوقة على الأوكرانية ماريانا رومانتشينكو الثانية بقفزة بلغت 6.92 أمتار، فيما جاءت النيجيرية إيسي برومي ثالثة بـ 6.91 أمتار.

وبقي الرقم القياسي العالمي (7.52 أمتار) المسجل باسم السلوفاكية غالينا كيستياكوفا عام 1988 صامداً.

وكانت ميهامبو الوحيدة التي تخطت حاجز الـ7 امتار لتعوض بعش الشيء خيبتها في دورة الالعاب الاولمبية في ريو عام 2016 عندما اكتفت بالمركز الرابع.

وحسنت ميهامبو خلال وثبتها الفائزة رقمها الشخصي بفارق 16 سنتم.