أحرز العداء الإثيوبي ليليسا ديسيسا ذهبية سباق الماراتون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى – الدوحة ٢٠١٩ ليمنح بلاده أول لقب عالمي في المسابقة منذ عام 2001 وينهي انتظارا دام ١٨ عاماً.

وحقق العداء الإثيوبي زمنا بلغ ساعتين و10 دقائق و4 ثوان خلال السباق الذي انطلق منتصف ليل السبت- الاحد على كورنيش الدوحة البحري.

وتقدم الفائز الإثيوبي البالغ ٢٩ عاماً على مواطنه موسينيت غيريموي (2.10.44 س) الذي نال الفضية والكيني اموس كيبروتو (2.10.51 س) صاحب البرونزية.

وحل الكيني جيوفري كيروي حامل اللقب في لندن 2017، في المركز الرابع عشر بتوقيت 2.13.54 س، وهو أفضل زمن له هذا الموسم علماً أنه سجل 2.08.26 حين أحرز ذهبيته في لندن عام 2017.

وكانت إثيوبيا أحرزت فضية السباق في لندن بواسطة تاميرات تولا علماً أن زمنه وقتها كان 2.09.48 س أي أفضل من زمن ديسيسا الآن.

وبات ديسيسا المتوج مرتين بسباق ماراتون بوسطن والذي تبرع بميداليته عام ٢٠١٣ للمدينة الأميركية بعد تعرضها لانفجار على خط وصول سباق الماراتون، بات أول اثيوبي منذ غيزازني ابيرا عام ٢٠٠١ في ادمونتون يحرز الذهب العالمي.

وأجري السباق في أجواء مناخية جيدة تميزت بانخفاض الرطوبة (٤٦٪) والحرارة (٢٩ درجة) مع انطلاق السباق ما ساهم في زيادة التنافس حتى الكيلومتر الأخير.

وظل التنافس شديدا في آخر كيلومترين حيث تزاحم خمسة عدائين على نحو قريب قبل أن يتقدم ديسيسا ومواطنه غيريموي في الكيلومتر الأخير ومن ثم يحسم الأول السباق حيث بدا أكثر تماسكا في النهاية.

وسبق للإثيوبي البطل والذي حقق أفضل رقم هذا الموسم، أن أحرز فضية بطولة العالم للماراتون في موسكو عام ٢٠١٣.

وحل البحريني الحسن العباسي سابعا مسجلا ساعتين و١١ دقيقة و٤٤ ثانية، والمغربي حمزه السهلي ثامنا مسجلا ساعتين و١١ دقيقة و٤٩ ثانية. فيما لم يكمل المغربي الاخر محمد رضا العرابي السباق وكذلك البحريني بنسون سيوري.