موتيل تعبر عن خيبة أملها من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 13:35 0:35 دقيقة أعربت العداءة البحرينية وينفريد موتيل عن خيبةِ أملها بعد احتلال المركز الرابع في سباق ثلاثةِ آلاف متر موانعَ، مؤكدة أنها عانت من الإرهاق مع قرب نهاية السباق. مقابلات بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة موتيل تعبر عن خيبة أملها 1:05 دقيقة بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً 0:43 دقيقة روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو 0:30 دقيقة اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي 0:59 دقيقة موتسيبي يتحدّث عن صلاح وماني وميندي 1:14 دقيقة ماني متحدثاً عن صلاح: "لا خلافات شخصية بيننا" 0:48 دقيقة ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن 5:22 دقيقة ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي 4:08 دقيقة ماني يحتفل بطريقة خاصة ويطلق تصريحات عاطفية