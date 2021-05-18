ماراثون نيويورك يعود من جديد بمشاركة قياسية ! من قبل beIN SPORTS May 18, 2021 19:36 0:46 دقيقة سيعود ماراثون نيويورك مرة أخرى هذا العام، حسبما أعلن حاكم المدينة أندرو كومو الذي أبدى سعادته البالغة باستضافة الحدث الذي وصفه بالعالمي معلنا مشاركة ثلاثة وثلاثين ألف عداء في نسخة هذا العام. تقارير إخبارية ألعاب القوى ماراثون نيويورك -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة نزال جوشوا وفيوري المرتقب مهدد بالإلغاء 0:55 دقيقة غوارديولا يتوقع عودة أغويرو سريعاً من الإصابة 3:02 دقيقة كانتونا ينضم إلى قاعة مشاهير الدوري الممتاز 1:05 دقيقة كريم بنزيمة قد يعود إلى منتخب فرنسا (تقارير) 0:35 دقيقة بايرن يتصدر التصنيف العالمي للعلامات التجارية 2:59 دقيقة تشيلسي - ليستر سيتي المواجهة تتجدد والطموحات تختلف 6:04 دقيقة فيراتي يعزز التشكيلة الأولية لإيطاليا 2:28 دقيقة تعاطف كروي عالمي مع الشعب الفلسطيني 0:52 دقيقة العربي يتوج بكأس قطر لكرة اليد للمرة الأولى 0:33 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة توني كروس بفيروس كورونا