انضم لقاء لوزان الذي كان من المفترض أن يشكل المرحلة الثامنة من الدوري الماسي لألعاب القوى، إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أعلن المنظمون الخميس بأنه لن يُقام في آب/أغسطس.

وقال المنظمون في بيان الخميس "لقد اضطررنا على مضض إلى اتخاذ قرار عدم إقامة لقاء أثليتيسيما في 20 آب/أغسطس، وذلك على الرغم من الإعلان عن تخفيف التدابير التي اتُخِذت من قبل السلطات السويسرية في مواجهتها لفيروس "كوفيد-19".

وأوضحوا أنه "من المستحيل حاليا السماح بتواجد عدد كبير من الأشخاص في منطقة محدودة بحلول نهاية آب/أغسطس" في ظل تجنب التجمعات الكبيرة، لكنهم أضافوا أنهم يدرسون "ما هي البدائل والصيغ التي لا يزال من الممكن وضعها في الاعتبار من أجل منح الرياضيين فرصة التنافس".

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 نيسان/أبريل من الدوحة، لكن "كوفيد-19" أحدث فوضى في الروزنامة وأدى الى إرجاء مراحل قطر، شنغهاي، الصين في مدينة أخرى لم تكن محددة، ستوكهولم، روما والرباط، قبل أن تنضم لوزان الى اللائحة الخميس.

كما قرر منظمو لقاء أوسلو بيسليت المقرر في 11 حزيران/يونيو، استضافة مسابقة العاب قوى بديلة تحت الأنظمة النروجية لمكافحة فيروس كورونا، في الموعد الأصلي للقاء اوسلو في 11 حزيران/يونيو، وبالتالي لن يكون ضمن روزنامة الدوري الماسي.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح لقاء لندن المقرر في الرابع من تموز/يوليو، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي.

وتسبب فيروس "كوفيد-19" بأكثر من 228 ألف وفاة معلنة حتى الآن حول العالم، وجمّد الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية والى تأجيل مواعيد كبيرة حتى صيف 2021 بعدما كانت مقررة في صيف 2020 (أولمبياد طوكيو، كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم).