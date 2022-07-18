حققت المخضرمة فرايزر-برايس (35 عاماً) إنجازها بقطعها المسافة بزمن 10.67 ثوان في ثلاثية جامايكية أمام مواطنتيها شيريكا جاكسون بتسجيلها أفضل توقيت لها هذا العام (10.73 ث)، وإيلاين تومسون-هيراه (10,81 ث).

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها بلد واحد في الظفر بالميداليات الثلاث لسباق السيدات وذلك بعد يوم واحد على تتويج الثلاثي فريد كيرلي ومارفن برايسي وترايفون بروميل بثلاثية سباق الرجال للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الثلاثي الجامايكي فرض سيطرته على سباق 100 م في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي حيث توجت بلقبه تومسون-هيراه أمام فرايزر-برايس وجاكسون.

وسبق لفرايزر-برايس أن ظفرت باللقب العالمي أعوام 2009 و2013 و2015 و2019، وبات أول رياضية تحرز لقب سباق واحد 5 مرات في بطولة العالم، علما أنها توجت باللقب الأولمبي مرتين في 2008 و2012.

وعززت فرايزر-برايس غلتها في بطولة العالم بالميدالية الثانية عشرة بينها 10 ذهبيات ما جعلها رابع أفضل عداءة متوجة بالميداليات في تاريخ المونديال خلف الأميركية أليسون فيليكس (19) ومواطنيها أوساين بولت وميرلين أوتي (14 لكل منهما).

وقالت فرايزر-برايس: "لا أستطيع حتى أن أتخيل عدد المرات التي تعرضت فيها لانتكاسات وتعافيت من جديد وأنا هنا مرة أخرى".

وأضافت: "ما زلت أذكِّر نفسي أنه في بعض الأحيان لا يكون ذلك بسبب عدم امتلاكك القدرة ولكن هذا هو الوقت المناسب. كان اليوم هو الوقت المناسب وأنا ممتنة جدا للدعم المستمر".

وتابعت: "هذه هي المرة الثالثة التي أساهم فيها بثلاثية جامايكية وأنا متحمسة جدا".

وأردفت قائلة: "أشعر أنني محظوظة لامتلاك هذه الموهبة والاستمرار في القيام بذلك في سن الخامسة والثلاثين، ولدي طفل، وما زلت مستمرة، وآمل أن ألهم النساء ليتمكنن من القيام برحلتهن الخاصة".

وكانت أليسون فيليكس التي أنهت مسيرتها ببرونزية التتابع المختلط 4 مرات 400 م في اليوم الافتتاحي للبطولة، من أوائل الرياضيين الذين هنؤوا فرايزر-برايس.قالت في تغريدة على "تويتر": "35 عامًا! أُمٌّ! 10.67! لقب عالمي خامس! إنها ليلتك !!!".

تألق أميركي

وفرض نجوم الولايات المتحدة أنفسهم في اليوم الثالث بحصدهم أربع ذهبيات من أصل سبع بينها ثلاثية جديدة في الكرة الحديدة، وثنائيتان (ذهبية وفضية) في 110 م حواجز والقفز بالزانة، وأخرى (ذهبية وبرونزية في رمي المطرقة).

وقاد البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة الكرة الحديدة راين كراوزر ثلاثية أميركية عندما أحرز الذهبية أمام جو كوفاكس وجوش أووتوندي.

ونجح كراوزر، البطل الأولمبي مرتين، في حسم اللقب العالمي في محاولته الخامسة برميه 22.94 م، وهو عاشر رقم في تاريخ المسابقة والأفضل في تاريخ بطولة العالم، متقدماً على كوفاكس، بطل العالم في عامي 2015 و2019 والذي اكتفى برمي 22.89 م، وأووتوندي (22.29 م).

وهي الثلاثية الأميركية الثانية في البطولة الحالية بعد الأولى السبت في سباق 100 م عبر فريد كيرلي ومارفن برايسي وترايفون بروميل.

وهو اللقب العالمي الأول لكراوزر الذي أكمل في سن التاسعة والعشرين سجله بجميع الألقاب الممكنة بعدما نال اللقب الأولمبي في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو الصيف الماضي، إلى جانب الرقم القياسي العالمي (23.37 م).

كايتي تتوّج بذهبية القفز بالزانة

وتوجت الأميركية كايتي ناغيوت بذهبية مسابقة القفز بالزانة بقفزها 4.85 م في محاولتها الأولى، وهو أفضل رقم هذا الموسم، متفوقة على مواطنتها ساندي موريس التي قفزت الحاجز نفسه لكن في المحاولة الثانية، فيما عادت البرونزية إلى الأسترالية نينا كينيدي (4.80 م).

وأضافت ناغيوت (31 عاما) اللقب العالمي إلى الأولمبي الذي ظفرت به الصيف الماضي أمام الروسية أنجليكا سيدوروفا والبريطانية هولي برادشاو.

وكانت الأميركية بروك أندرسن أحرزت ذهبية مسابقة رمي المطرقة أمام الكندية كامرين روجرز والأميركية الأخرى جاني كاسانافويد.